Завтра в Киеве - мокрый снег, послезавтра - 6° мороза

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и северных областях небольшие осадки, преимущественно мокрый снег; температура ночью около 0°, на западе до 5° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

На остальной территории небольшой дождь, в центральных, Харьковской, на севере Одесской и Николаевской областей дождь, местами с мокрым снегом, ночью и утром местами сильные осадки. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму и на крайнем востоке до 12°. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях и в южной части местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

20-21 марта - облачно с прояснениями. Небольшие, в восточных и Запорожской областях, 21 марта и в Днепропетровской области и в Крыму умеренные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, местами грозы, только 20 марта в центральных и южных областях, а 21 марта в западной части без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, 21 марта в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в южной части и восточных областях ночью около 0°, днем 5-10° тепла, 20 марта в Крыму до 13°. В Карпатах 20 марта небольшой снег, 21 марта без существенных осадков; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

22 марта на Правобережье, 23 марта на большей части территории Украины небольшие, в западных областях местами умеренные осадки, преимущественно дождь, в Карпатах мокрый снег. Температура 22 марта ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 6-12° тепла, на юге до 15°; 23 марта в Украине, кроме западных, а днем и северных областей, повышение температуры на 3-6° (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°).

В Киеве в среду ожидаются небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла. По области - облачно с прояснениями. Небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

20-21 марта - облачно с прояснениями. Днем 20 марта и ночью 21 марта небольшой мокрый снег и дождь, в остальное время без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

22-23 марта - временами небольшие осадки, преимущественно дождь (ночью 22 марта без существенных осадков). Температура ночью 22 марта от 4° мороза до 1° тепла, 23 марта 1-6° тепла; днем 6-12° тепла.