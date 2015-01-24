Австрия профинансирует строительство временного жилья для 500 беженцев из Донбасса

Австрия намерена финансировать строительство временного жилья для 500 беженцев из Донбасса и принимать участие в других проектах помощи гражданскому населению Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь во время переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина с федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцем.

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Стороны обсудили ситуацию в Украине, и были едины в том, что процессу мирного урегулирования необходимы новые импульсы. Подчеркивалась необходимость прекращения огня, проведения заседания Трехсторонней контактной группы и полноценной реализации Минских договоренностей.

Рабочий визит Климкина в Австрию проходил 23-24 января.