Австрия профинансирует строительство временного жилья для 500 беженцев из Донбасса
Об этом шла речь во время переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина с федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцем
Австрия намерена финансировать строительство временного жилья для 500 беженцев из Донбасса и принимать участие в других проектах помощи гражданскому населению Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь во время переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина с федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцем.
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Стороны обсудили ситуацию в Украине, и были едины в том, что процессу мирного урегулирования необходимы новые импульсы. Подчеркивалась необходимость прекращения огня, проведения заседания Трехсторонней контактной группы и полноценной реализации Минских договоренностей.
Рабочий визит Климкина в Австрию проходил 23-24 января.