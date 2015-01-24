Боевики "ДНР" отказались от подписанного в Минске соглашения о прекращении огня

Об этом заявил один из лидеров боевиков так называемой "ДНР" заместитель командующего корпусом минобороны "республики" Эдуард Басурин, передает ТАСС.

"В том виде, в котором был подписан минский меморандум, он рассматриваться уже не будет, - сказал он. - Но это не говорит о том, что не будет каких-то других видов переговоров, поскольку мир нужен всем: и нам, живущим здесь, и гражданам Украины".

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В ходе состоявшейся 5 сентября в Минске встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, участие в которой приняли представители Киева, регионов юго-востока Украины, ОБСЕ и России, был согласован план мирного урегулирования и достигнута договоренность о прекращении огня.

20 сентября контактная группа по Украине приняла в Минске меморандум по осуществлению режима прекращения огня. Документ состоит из девяти пунктов, которые, в частности, включают запрет на использование всех видов вооружения, их отвод от линии соприкосновения на 15 км с каждой стороны. Контроль за исполнением положений меморандума возложен на ОБСЕ.