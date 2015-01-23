Появилось видео с раненым Ярошем

23:35, 23 января 2015
Общество
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В Интернет выложили видео с раненым народным депутатом Дмитрием Ярошем.

Ярош / twitter.com/PabVis

Раненого, накрытого одеялом, Дмитрия Яроша на носилках выносят из Селидовской городской клинической больницы в Донецкой области.

Носилки с раненым лидером "Правого сектора" погрузили в карету скорой помощи.

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Напомним, Дмитрию Ярошу на Донбассе перебило руку, один осколок задел голову.

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