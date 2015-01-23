Появилось видео с раненым Ярошем

В Интернет выложили видео с раненым народным депутатом Дмитрием Ярошем.

Раненого, накрытого одеялом, Дмитрия Яроша на носилках выносят из Селидовской городской клинической больницы в Донецкой области. Носилки с раненым лидером "Правого сектора" погрузили в карету скорой помощи. Читайте такжеВ МВД рассказали подробности ранения Яроша на передовой Напомним, Дмитрию Ярошу на Донбассе перебило руку, один осколок задел голову.

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