Появилось видео с раненым Ярошем
23:35, 23 января 2015Общество
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В Интернет выложили видео с раненым народным депутатом Дмитрием Ярошем.
Ярошу на Донбассе перебило руку, один осколок задел голову / twitter.com/PabVis
Раненого, накрытого одеялом, Дмитрия Яроша на носилках выносят из Селидовской городской клинической больницы в Донецкой области.
Носилки с раненым лидером "Правого сектора" погрузили в карету скорой помощи.
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Напомним, Дмитрию Ярошу на Донбассе перебило руку, один осколок задел голову.
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