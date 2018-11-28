Протесты "евробляхеров" наносят 30 миллионов гривень убытков ежедневно - ГФС

27 ноября владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали движение транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей.

Львовская таможня Государственной фискальной службы подсчитала убытки из-за блокирования пунктов пропуска - в среднем за сутки в госбюджет не поступает 30 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ведомстве напоминают, что 25 ноября были заблокированы все пункты пропуска на Львовщине. По состоянию на 26 ноября 2018 года разблокировали три пункта пропуска, однако только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовые транспортные средства заблокированы.

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«Так, в течение 26.11.2018 Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет 85 миллионов гривен, тогда как раньше по понедельникам эти платежи составили более 120 млн гривень. На сегодня прогнозируют поступления в бюджет 35 млн грн., в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн гривень», - рассказали в ГФС.

Напомним, 27 ноября владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали движение транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей.

Как сообщал УНИАН, ранее владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали движение транспорта через пункты пропуска на государственной границе.

Такие действия участников международного движения были вызваны вступлением в силу новых законодательных норм относительно легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

25 ноября вступили в силу законы о внесении изменений налогового и Таможенного кодексов о снижении акциза на легковые автомобили и усиление контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили. Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.