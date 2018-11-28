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Правительство передало Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату

14:38, 28 ноября 2018
Общество
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Кабмин принял решение о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату / фото УНИАН

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Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Да, Кабмин принял соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о решении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла внесенный президентом закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208). Закон предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

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Теги: #Киев#Единая поместная церковь в Украине#Андреевская церковь