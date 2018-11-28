Правительство передало Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату
Кабинет министров Украины принял постановление о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату.
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Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Да, Кабмин принял соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о решении.
Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла внесенный президентом закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208). Закон предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.