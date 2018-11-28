Правительство передало Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Кабинет министров Украины принял постановление о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату.

Читайте такжеПопытка поджога Андреевской церкви: неизвестные избили священника и применили газ

Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Да, Кабмин принял соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о решении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла внесенный президентом закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208). Закон предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.