"ДНР" будет отбирать квартиры у выехавших преподавателей, чтобы они "мычали нищими"

Об этом заявил Захарченко на встрече с «учеными и преподавателями ДНР», передает Остров.

«Напишите мне докладную записку, которая касается тех людей, которые выехали. Пусть уезжают. Но люди, которые выехали и воду баламутят... Моменты исправить положение в людских умах настолько есть существенные, они даже себе не представляют. Представьте, вы выехали в Красноармейск или в Винницу, а у некоторых остались недвижимость, бизнес. В состоянии ли сделать наша республика так, чтобы те, кто там мычит, уже мычали нищими?», - задался вопросом террорист.

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Захарченко также обратился к самопровозглашенному «главе администрации Донецка» Игорю Мартынову, и спросил, «имеют ли они право даже по украинскому законодательству» изымать не принадлежащее им жилье за неуплату коммунальных услуг.

На что «мэр» Мартынов утвердительно ответил: «100%».