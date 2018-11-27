Люди даже не заметят военного положения – Тука

Для рядовых граждан не изменится ничего, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что для рядовых граждан введение военного положения будет незаметным.

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Об этом он заявил в эфире "Прямого".

"Для рядовых граждан не изменится ничего. Я убежден, что люди даже не заметят того факта, что на территории областей введено военное положение. Областные администрации готовятся. В первую очередь будет проводиться подготовительная работа в случае возникновения угрозы вторжения со стороны РФ. Для того, чтобы не было паники, надо провести определенные подготовительные действия. Хотя бы привести в порядок бомбоубежища. О каких-то задержаниях, комендантском часе – этого не будет. Донетчина и Луганщина в состоянии войны живут уже пятый год. Работают кинотеатры, рестораны, проводятся соревнования. Люди не чувствуют каких-либо ограничений", - сообщил чиновник.