В Одесской области активисты блокируют фуры с российскими номерами

Активисты сняли с грузовиков номерные знаки, из-за чего они не могут продолжить движение.

В Одесской области активисты блокируют движение фур с российскими автомобильными номерами, требуя отпустить украинских моряков, задержанных 25 ноября в Керченском проливе.

Как сообщили УНИАН в общественной организации «Автомайдан Одесса», таким образом, ряд патриотических организаций Одессы накануне начали бессрочную акцию «Найди российскую фуру – обменяй на нашего моряка».

В данный момент остановлены четыре фуры в пригороде Одессы, недалеко от полицейского поста.

Как уточнили УНИАН в организации, с грузовиков сняли номерные знаки, из-за чего они не могут продолжить движение.

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В данной акции также участвует, в частности, организация «Самооборона Майдана Одессы». При этом в организации назвали происходящее флешмобом «Ша, уже никто никуда не едет!».

«В патриотических организациях и движениях Одессы происходит флешмоб «Ша, уже никто никуда не едет!». Флешмоб предполагает совершенно добровольную остановку грузовиков с российскими номерами, добровольную сдачу номеров активистам и длительный отдых. Вплоть пока не решится вопрос с нашими пленными моряками», - заявили в организации.

Активисты призывают всех патриотов присоединиться к «мероприятиям по остановке» фур российской регистрации.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Керченском проливе корабли РФ обстреляли и захватили украинские катера «Бердянск», «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

По данным украинской стороны, на захваченных судах находились 23 моряка, шестеро из них ранены. Российская сторона заявляет о задержании 24 украинцев.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, так называемый «суд» в Симферополе сегодня, 27 ноября, будет избирать меру пресечения захваченным в плен украинским морякам.