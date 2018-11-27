Савченко делают операцию (фото)

Вера Савченко добавила, что операцию делают, ибо "боль стала невыносимой, мешает спать".

Нардепу Надежде Савченко, обвиняемой в государственной измене, делают операцию на колене.

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook.

"Операция началась где-то с 10 часов. Мы сейчас ждем здесь", - рассказала она.

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По словам сестры нардепа, операция происходит по улице Деловой, 10/1 в Институте физкультуры.

"Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и из "Феофании", и все сошлись на том, что оперировать нужно. Но послеоперационный период (через содержание в СИЗО – ред.) под вопросом. Это травма одна старая, а вторая вот сейчас произошла на коленном суставе. Это разрыв крестообразной связки и затем горизонтальный разрыв мениска", - пояснила Савченко, пишет Украинская правда.

Она добавила, что операцию делают, ибо "боль стала невыносимой, мешает спать".

Сестра нардепа отметила, что СБУ хочет Савченко в день операции забрать обратно в СИЗО.

Также, по ее словам, под угрозой реабилитационный период, "потому что в следственном изоляторе это невозможно будет делать".

"Нас здесь четверо девушек, мы будем отстаивать, чтобы Надежда отошла от наркоза и только тогда возвращалась в СИЗО. Также будем требовать освобождения из-под ареста – пусть это будет домашний арест, арест в клинике, так – чтобы нормально прошел реабилитационный период. Если будет нужно, то будем обращаться в Европейский суд", - подытожила Савченко.

Напомним, Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

С момента задержания Савченко находится в СИЗО.

Нардепу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.