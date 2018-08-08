Савченко требует взыскать одну гривню с прокурора, который сравнивал ее с российскими армейцами

Таким образом Савченко хочет компенсировать нанесенный ей моральный ущерб.

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота и терактов, подала иск в Деснянский суд Киева о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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Согласно решению суда, нардеп подала иск против Главной военной прокуратуры из-за прокурора Климовича, который заявил, что для него российские военные Александров и Ерофеев, на которых в свое время поменяли Савченко, лучше чем она из-за того, что они "не осуществляют террористический акт и убийства на территории собственного государства".

Савченко требует признать это заявление как такое, "которое не соответствует действительности и порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию", и удалить его из всех интернет-ресурсов, а также "взыскать с ответчика в пользу истицы моральный ущерб в размере 1 гривна".

Судья Деснянского суда Лисницкая постановила передать иск на рассмотрение Соломенского суда Киева, поскольку ответчик является сотрудником Главной военной прокуратуры, которая находится в Соломенском районе столицы.