В Нидерландах идет судебный процесс по делу о возвращении Украине скифского золота

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Как сообщает министерство, 21 января в амстердамском суде состоялась первая формальная встреча в рамках судебного процесса, который музеи временно оккупированного Крыма, которые незаконно и вопреки международному праву признали юрисдикцию Российской Федерации, начали против Амстердамского университета. Крымские музеи требуют вернуть им коллекцию скифских драгоценностей, которая экспонировалась в музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в рамках выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» с февраля по сентябрь 2014 года. Официальная позиция Украины – экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно не находится под украинским контролем, их нужно передать непосредственно государству Украина.

Встреча в суде 21 января имела процедурный характер. Амстердамский суд должен решить вопрос о приобщении государства Украина как стороны к делу.

Читайте такжеОккупанты оставили четыре крымских музея под украинской юрисдикцией, чтобы обмануть судДелу возвращения в Украину скифского золота Министерство культуры уделяет особое внимание. Создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители Министерства культуры, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел.

Напомним, выставка «Крым: золото и секреты Черного моря» была открыта в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в начале февраля 2014 года. Она была сформирована из коллекций пяти украинских музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму.

Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемая Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска. Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

После окончания выставки 31 августа 2014 года музей Алларда Пирсона решил оставить у себя крымскую часть коллекции до соответствующего решения суда. Киевская часть коллекции уже возвращена в Музей исторических драгоценностей Украины на территории Киево-Печерской лавры.