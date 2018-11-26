Агрессия России в Азовском море: все, что известно о напряженной ситуации (видео)

Российские силовики дерзко пошли на таран трех украинских судов, обстреляли их и захватили в плен.

Россия начала блокаду Азовского моря весной 2018 года, препятствуя движению украинских судов через Керченский пролив.

Утром 25 ноября россияне пошли на вооруженное обострение ситуации на Азове. Украинские судна пытались законно пройти Керченский пролив и попасть на украинскую базу в акватории Азовского моря. Однако россияне, несмотря на все международные соглашения, не позволили этого сделать.

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Вместо этого российские силовики дерзко пошли на таран трех украинских судов, обстреляли их и захватили в плен. На борту захваченных Россией кораблей находятся 23 украинских моряка, среди которых есть тяжелораненые.

Через агрессию России в Керченском проливе Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

СНБО инициировала введение военного положения в Украине, президент Петр Порошенко поддержал эту идею. Теперь за введение военного положения должна проголосовать ВР, которая должна собраться на внеочередное заседание 26 ноября.

Также Украина призвала Евросоюз отреагировать на агрессию России новыми санкциями. В НАТО, ЕС и США уже отреагировали резкой критикой в адрес России за события в Азовском море.

Вечером 26 ноября Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание относительно ситуации в Украине.

Тем временем украинцы устраивают акции под посольствами России в Украине, они жгут шины и дымовые шашки