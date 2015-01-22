Кабмин выплатил почти 12 миллионов семьям погибших на Майдане

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.

"Сегодня деятельность нашего министерства и правительства направлена на то, чтобы обеспечить определенные законом предусмотренные выплаты (пострадавшим на Майдане – УНИАН). Эти выплаты мы сегодня совершаем по мере того, какие у нас есть финансовые возможности", – сказал Мущинин.

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По его словам, на выплату помощи, которая согласно постановлению Кабмина составила 121,8 тыс. грн на семью, всего было выделено 12 млн 58 тыс. грн из резервного фонда.

Мущинин отметил, что 97 из 100 семей, которые имеют право на финансовую помощь, получили ее в полном размере, в оставшихся трех случаях существует неопределенность с конечными получателями помощи.

Кроме того, замминистра сообщил, что в 2014 году правительство выделило 2,8 млн грн финансовой помощи лицам, получившим тяжелые ранения в ходе событий на Майдане.

«Эти выплаты были проведены в 2014 году на полную сумму для 47 пострадавших лиц», - сказал Мущинин.

Также он сообщил, что Минсоцполитики обратилось в Минэкономразвития и Кабмин для получения средств на выплату помощи по дополнительному списку пострадавших лиц из 30 человек, подписанному министром здравоохранения 31 декабря 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим распоряжением от 21 мая 2014 года выделил Министерству социальной политики из резервного фонда средства в размере 11,7 млн грн для выплат денежной помощи, в регионы было направлено соответствующее финансирование для обеспечения этих выплат.

Для получения денежной помощи членами семей погибших необходимо: обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации; иметь с собой следующие документы: заявление на получение единовременной денежной помощи, в котором указываются реквизиты счета в уполномоченном банке, куда будет перечислена помощь, копию документа, удостоверяющего личность, копию свидетельства о смерти погибшего члена семьи, копию идентификационного номера, копии документов, подтверждающие семейные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении), письменное согласие остальных членов семьи на выплату помощи, справку о составе семьи и справку о доходах (для иждивенца).