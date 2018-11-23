Голодомор 1932-33: как советская власть зверски убила миллионы украинцев (видео)

Голодомор 1932-33 годов был устроен искусственно большевиками. Таким образом Сталин хотел подавить свободолюбие украинцев, которые восставали против коллективизации и "раскуркуливания".

В 1930 году в украинских селах произошло 1716 массовых выступлений, из них 15 - вооруженные восстания. Советская власть не приживалась в Украинской ССР.

Сталин понимал это, и в письме Кагановичу от 11 августа 1932 года писал: "Если не возьмемся сейчас за исправление положения в Украине, Украину можем потерять...".

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Осенью 32-го года с Украины сначала вывезли весь посевной материал из колхозов. А в ноябре и декабре из домов крестьян забрали все зерно, картофель, сушеные фрукты - все, что можно было есть. Конфискованное продавали за границу, а средства направляли на индустриализацию в других республиках СССР.

Люди в Украине, лишены какой-либо пищи, опухалы и умирали от голода в страшных муках. Трупы свозили в братские могилы, куда часто попадали и живые люди.

Такие могилы сегодня есть в каждом украинском селе.

Они работали, мечтали, любили близких и любили жизнь. Их убили самым зверским способом – не жалея ни женщин, ни детей.

По официальным данным, от голода тогда умерло 3,9 миллионов украинцев. По неофициальным - от 7 до 10 миллионов. Значительная часть убитых голодом – дети.