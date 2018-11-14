Украина подготовила для Генассамблеи ООН проект декларации по случаю годовщины Голодомора

В ноябре в Украине и во всем мире отмечается День памяти жертв Голодоморов.

Украина подготовила проект декларации по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов для Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в социальной сети Facebook.

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В частности, сказано, что внешнеполитическое ведомство Украины упорядочило сборник документов, принятых на национальном и региональном уровнях в иностранных государствах и в рамках международных организаций, относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа и почтения памяти жертв. В сборнике также есть информация о памятных знаках, установленных за рубежом.

Кроме того, по инициативе Постоянного представительства Украины при ООН подготовлен проект совместной декларации к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который сейчас распространен среди государств-членов ООН.

Предлагается рассмотреть возможность присоединения к декларации с ее последующим распространением как документа Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря этого года, что представляется символичным в связи с отмечанием в этот день 70-й годовщины Конвенции ООН по предотвращению и наказанию за преступления геноцида (9 декабря 1948 года).

Как известно, в ноябре в Украине и во всем мире отмечается День памяти жертв Голодоморов. Памятный день приходится на четвертую субботу ноября. В этом году его будут отмечать 24 ноября.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.