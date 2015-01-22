В Свердловске в школах запретили преподавать историю Украины

В Свердловске Луганской области оккупационная власть начала принудительный перевод обучения в школах на российские стандарты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"По оперативной информации, оккупационная власть г. Свердловска Луганской области в принудительном порядке переводит учебные заведения на образовательные стандарты РФ. В частности, внедрена 5-балльная система оценивания знаний учеников (вместо 12-балльной), запрещено преподавание истории Украины", - сказал Лысенко.

Он отметил, что главари бандформирований официально заявляют о планах получить в Рособрнадзоре лицензии на ведение образовательной деятельности, что является грубым нарушением как украинского, так и российского законодательства.