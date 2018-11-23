Украинский певец Иван Дорн снова оскандалился из-за РФ

Некоторые назвали скандального Дорна предателем.

Скандальный украинский певец Иван Дорн разозлил фанатов анонсом выступления в России. Артист даст концерт в Москве 23 ноября.

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О грядущем мероприятии Дорн написал в Instagram. В комментариях к посту подписчики артиста возмущены тем, что зарабатывать деньги в России.

"Та ему пох... Типа братский народ", "Ваня, вы туда же", "Какая на**й Москва, предатель!", - пишут в комментариях.

Напомним, в 2017 году скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях. Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".