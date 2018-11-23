Во львовском лицее родители не пускают детей на уроки из-за первоклассника, который бьет учеников

Второй день большая часть первого класса лицея не приходит на учебу.

Родители учеников одного из трех первых классов львовского лицея имени Пулюя (бывшая СОШ №83) уже второй день не пускают своих детей на обучение за агрессию одного из школьников.

Заместитель директора по воспитательной работе лицея имени Пулюя Елена Мартынюк сообщила, что в четверг, 22 ноября, в школе отсутствует большая часть 1В класса. Родители первоклашек требуют отчислить из школы одноклассника их детей. В частности, их беспокоит агрессивное поведение 7-летнего школьника, передает "Захид.нет".

«На прошлой неделе ученик, против которого бунтуют, проявлял агрессию к одноклассникам. Такая ситуация случается не впервые. Последние несколько месяцев со школьником работает наш школьный психолог, однако поведение ученика 1В не улучшается. Поэтому у родителей не выдержали нервы», — подтвердила Елена Мартынюк.

О том, в чем именно проявлялась агрессия школьника, она отказалась говорить. Однако «ЧБ инфо» пишет, что семилетний мальчик держит в страхе весь класс, бьет одноклассников, нецензурно выражается к учительнице и даже мочился на других детей. Эту информацию подтвердила мать первоклассницы 1В класса Татьяна Косей.

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«Одноклассник моей дочери постоянно срывает уроки, пренебрежительно общается с учительницей, бегает за детьми с ножницами, душит себя руками, падает на пол и устраивает истерики. Он также похищает у детей вещи, а на этой неделе он помочился на мальчика в туалете. Этот ребенок ведет себя так от начала учебного года. Сначала руководство школы реагировало на нашу просьбу вмешаться в ситуацию. Однако теперь никому нет дела до него и до наших детей, которые систематически страдают от агрессивного школьника. Мама этого парня на любые замечания относительно неприемлемого поведения ее сына реагирует также агрессивно», — сообщила Татьяна Косей.

Елена Мартынюк подчеркнула, что позиция администрации школы заключается не в том, чтобы отчислить ребенка, а помочь ей. После того, как почти весь 1В не явился на уроки, руководство школы сообщило о поведении первоклассника полицию, отдел образования Галицкого и Франковского районов и службу в делах детей, которые должны проверить условия, в которых проживает ребенок.

«Мы сообщили родителям, которые бунтуют, что не можем изолировать ребенка. Пытаемся сейчас выяснить причины агрессивного поведения первоклассника. Родители мальчика разведены, мать проживает с другим мужчиной. Сейчас мама мальчика отказалась идти на контакт с родителями класса, однако общается со школьным психологом. Я разговаривала с родителями класса и отметила, что первоклассник сейчас и во время уроков, и на переменах находится под постоянным наблюдением психолога и учителей, поэтому у них нет больше причин оставлять детей дома», — говорит Мартынюк.

Однако мать школьницы 1В класса лицея сообщила, что родители пока не собираются впускать детей к школе.

«Этот вопрос должна решить дирекция школы. Если психологу и учителям трудно повлиять на ситуацию, то, возможно, стоит принять иные, более радикальные, меры. Позиция родителей учеников 1В однозначен: наши дети не придут в школу, пока в этом классе учится их агрессивный одноклассник», — подчеркнула Татьяна Косей.