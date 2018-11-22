В Украине штрафовать пьяных водителей по-новому будут с 2020 года

МВД сообщает, что закон о новых штрафах для нетрезвых водителей вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон об ответственности водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения вступит в силу с 1 января 2020 года.

Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве внутренних дел.

Директор департамента и коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил "Украинской правде", что весь 2019 год будет длиться подготовка к введению закона в действие.

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В частности, за 3 месяца со дня вступления в силу закона, Кабмин должен внести на рассмотрение ВР предложения по приведению законодательных актов в соответствие с ним.

Разрешенный уровень алкоголя в организме, за который не штрафуют, 0,2 промилле.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада существенно увеличила штрафы - с 17 тыс. до 51 тыс. грн - за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас, отмечает "УП" нетрезвое вождение наказывается штрафом в 10,2 тысяч гривен и лишением прав на 1 год. Те же действия, совершенные повторно в период 5 лет, наказываются штрафом в 40,2 тысяч гривен и лишением прав на 10 лет.