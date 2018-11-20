В Европе только Швейцария более или менее заботится об окружающей среде.

Текущая климатическая политика Китая, России и Канады приведут к тому, что планета Земля до конца текущего столетия нагреется более чем на 5 градусов по Цельсию. И это будет катастрофой.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications. Украина тоже оказалась среди стран, которые активно нагревают планету и не помогают остановить климатические изменения. Согласно оценкам исследования, украинский подход к окружающей среде тоже способствует тому, что средняя температура на планете увеличится более чем на 5,1% градусов.

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Ученые утверждают, что нельзя допустить увеличение температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Иначе климатической катастрофы не избежать. Однако, мало стран на планете, как оказалось, выполнят этот призыв. В основном это страны Африки, где массового производства не много. В Европе более или менее лояльную к окружающей среде политику ведет только Швейцария, от деятельности которой температура повысится на 1,6 градуса.

Тем временем, США и Австралия лишь чуть-чуть мягче к планете, чем Россия или Китай. Они толкают температуру к росту на 4%. А большинство стран ЕС примерно в два раза превышают заветные 1,5 градуса.

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Цель исследования в том, чтобы проинформировать лидеров страны о положении вещей перед тем, как они начнут двухлетний процесс, нацеленный добиться реальных изменений в экологической политике в мире. Ведь сегодня мало кто придерживается договоренностей, которые были заключены три года назад во Франции и согласно которым человечество не должно допустить роста температуры более, чем на 1,5-2 градуса по Цельсию.