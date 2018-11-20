Стало известно о новой проблеме Крымского моста
10:19, 20 ноября 2018Общество
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В темное время суток не работает освещение на мосту на участке в 50 метров. Освещения на нем нет уже более месяца.
Не освещают дорогу более 20 лампочек / "Керчь.фм"
СМИ узнали о о новой проблеме Крымского моста. Так, на автоподходах к мосту, со стороны Краснодарского края России, частично не работает освещение.
Об этом сообщает издание "Керчь.фм".
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В темное время суток не работает освещение примерно на участке в 50 метров. Не освещают дорогу более 20 лампочек, сообщает местный житель.
«Участок хоть и не большой, но не приятно. Освещения на нем уже нет более месяца. Также стоит заменить лампочки, которые перегорели», - написал керчанин.
Как сообщал УНИАН, строители Крымского моста возьмутся за новый мегапроект.
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