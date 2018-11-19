Украину исключили из перечня стран, где наблюдается рост антисемитского насилия

Соответствующую резолюцию рассматривали на Всемирном еврейском конгрессе.

Украинской делегации во время заседания исполкома Всемирного еврейского конгресса в понедельник, 19 ноября, удалось отменить включение Украины в список стран, где наблюдается рост антисемитского насилия.

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Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил известный советский диссидент и председатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

По его словам, в понедельник в Париже исполком Всемирного еврейского конгресса во время ежегодного заседания рассматривал ряд резолюций, которые поступают и все вместе собираются специальным комитетом по резолюциям. Этот комитет сейчас возглавляет глава канадской еврейской общины Моше Ронен.

"Мы утром получили проекты резолюций и, когда началось обсуждение резолюции №2 о росте антисемитского насилия в разных странах, мы с (экс-главой Администрации президента Украины Борисом) Ложкиным выступили против внесения Украины в список стран, где наблюдается антисемитское насилие. Председательствующий исключил Украину и все проголосовали за резолюцию без Украины", - отметил Зисельс.

Представитель украинской еврейской общины уточнил, что неизвестно, кто инициировал включение Украины в этот перечень.

Напомним, в октябре глава фастовского отделения Всеукраинского объединения "Свобода" Юрий Горбинко разместил на своей странице в соцсети антисемитское сообщение. После огласки пост со страницы политика исчез, однако успел вызвать негодование представителей украинского еврейского комитета.