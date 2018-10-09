ГПУ сообщила о случае пыток осужденного в винницкой тюрьме

Правоохранители обнаружили, что сотрудники учреждения пытались подделать медицинские документы заключенного.

Сотрудники Винницкого учреждения исполнения наказаний №1 несколько суток пытали заключенного.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что нарушения в тюрьме были обнаружены во время внеплановой проверки.

"В течение нескольких суток указанное лицо с явными признаками расстройства здоровья держали в неприспособленном для этих целей камерном помещении в ужасных антисанитарных условиях, без света, водоснабжения, канализации, постельного белья, средств личной гигиены, надлежащего медицинского обеспечения и тому подобное", - сообщили в ведомстве.

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Также правоохранители обнаружили, что сотрудники учреждения пытались подделать медицинские документы узника.

По результатам проверки, права заключенного, который подвергался пыткам, восстановлены. В ведомстве отмечают, что ему оказали необходимую медицинскую помощь, обеспечили надлежащие условия содержания и присмотр врачей.

Кроме того проверка установила систематические нарушения прав заключенных, осужденных к пожизненному лишению свободы.

"В жилых камерных помещениях обнаружено молотки, пилы, колюще-режущие предметы, химические вещества, станки, другие вещи и оборудование, запрещенное для свободного обращения среди заключенных указанной категории", - говорится в сообщении.