На сайте Kasta.ua начинается самая большая ежегодная распродажа - Черная пятница

Долгожданная осенняя распродажа «Черная пятница» на Kasta стартует на 4 дня раньше и продлится с 19 до23 ноября. На протяжение всего периода акции цены на обширные группы товаров будут рекордно снижены. Максимальные скидки ожидаются в последний день – 23-го числа.

Black Friday – традиция, которая пришла в Украину из США. Компания Kasta уже шестой год подряд проводит распродажу, дополняя ее удобными сервисами и качественным обслуживанием клиентов.

Занимаясь подготовкой проекта «Black Friday-2018» специалисты Kasta пришли к выводу, что необходимо уделить больше внимания сохранению основой идеи акции - высоких и честных скидок. Популяризация удаленных покупок, безусловно, необходима, но она должна идти в комплексе с расширением ассортимента и поиском наилучших цен. Чтобы представить на распродаже перечень актуальных товаров, отдел аналитики целый год изучал пользовательскую активность на сайте и учитывал каждый «лайк» покупателей. Результаты наблюдений были переданы дирекции отдела закупок, которая заключила контракты о сотрудничестве с 800 поставщиками. Из длинного списка брендов, представленных на Black Friday-2018 отдельно стоит выделить: Zara, Adidas, Nike, Bershka, New Balance, Michael Kors, Richmond, Carters, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Reebok, Mango, Chicco, Stradivarius, Massimo Dutti, Armani, Reima.

Большой ассортимент товаров и действительно честные скидки – это лишь малая часть приятных сюрпризов от Kasta. Для большего удобства клиентов работают дополнительные сервисы, превращающие покупки в Сети в невероятно выгодное занятие.

1. Подписка на любимый бренд. Благодаря этой услуге клиент сможет отслеживать начало скидок и получать информацию об акциях. В период распродаж это очень важно, ведь товар быстро заканчивается.

2. Мобильное приложение. Поставив программу на телефон, покупатель может на 15 минут раньше стать участником распродажи и получить 1%-ю скидку на все товары.

3. Привилегии за оплату карточкой Visa. Клиенты получают 5%-ю экономию при каждой транзакции и 20% скидки на каждую 5-ю покупку на сайте. Эта скидка суммируется с той, которая действует через покупку в приложении.

4. Центр обслуживания KastaPost. Осматривайте посылки в комфортной обстановке специализированных точек KastaPost. На сегодняшний день центров насчитывается 97, они расположены во многих городах Украины.

5. Возврат средств без проволочек. Если товар не подошел, средства зачисляются на карту клиента в течение 3 минут.

Миссия компании Kasta – постоянно удивлять клиентов, внедряя инновации и делать онлайн шоппинг удобнее, дешевле и быстрее. Грандиозная распродажа Black Friday как нельзя лучше вписывается в миссию, поскольку открывает для покупателей новые возможности и расширяет рынок сбыта для поставщиков.