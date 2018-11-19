Черная пятница 2018: как успешно встретить день грандиозных скидок в Украине

Следуя американской традиции, отечественные интернет-магазины готовятся к Черной пятнице. Это будет большая распродажа с привлекательными ценами.

Черная пятница 2018 в Украине приходится на 23 ноября. Это мероприятие будет происходить в Украине шестой год подряд и за это время собрало большую армию поклонников среди потребителей.

О приближении Черной пятницы многие магазины объявили еще в начале месяца. Настоящий ценопад обещают покупателям 23 ноября - именно в этот день в Украине состоится Черная пятница 2018. Скидки на популярные товары до 90%, тотальные распродажи и привлекательные акции - неизменные составляющие праздника всех любителей шопинга и желающих сэкономить.

Как появилась Черная пятница

Дата Черной пятницы сначала была связана со стартом периода рождественских и новогодних покупок в США после Дня Благодарения. В четвертый четверг ноября американцы собирались на семейный ужин с главным угощением - индейкой, а на следующий день отправлялись штурмовать магазины в поисках подарков себе и близким. Впоследствии традиция распродаж в конце ноября стала популярной во всем мире.

Читайте такжеЧерная пятница 2018: когда ждать в Украине день грандиозных скидок

В Украине «Черная пятница» проводится с 2013 года. Большинство розпродажей в Украине устраивают интернет-магазины.

Согласно исследованию от Black Friday Global, в котором приняли участие 12 000 человек из 55 стран мира, более 30 % украинцев готовы «охотиться» за скидками в 2018 году и именно в Украине от Черной пятницы можно получить одну из наибольших выгод в мире: первое место в этом рейтинге занимает США — 68 %, второе — Украина с 66 %, а замыкает тройку лидеров Канада — тоже 66 %.

Обычно распродажа продолжается на выходных. Зато следующий понедельник иногда называют «киберпонедельником», когда распродажа продолжается в интернет-магазинах.

Черная пятница: советы для удачных покупок

Уже 23 ноября все "празднуют" Черную пятницу и потратят тысячи гривень на покупки. Чтобы шопинг принес удовольствие, следует к нему подготовиться.

Для начала нужно знать условия возврата товара. Особенно это актуально для сайтов, где вы раньше не покупали. Если товар не подошел, его можно вернуть на протяжении 14 дней, однако следует придерживаться определенных правил. Об этом, обычно, написано на сайте продавца. К товарам, которые не подлежат возврату, относятся: продукты и напитки, лекарства, предметы гигиены, косметика и парфюмерия, мягкие детские игрушки, белье.

Кроме того эксперты советуют следить за ценами. На одни и те же товары продавцы делают разные скидки. За неделю, или хотя бы за 2-3 дня, запишите себе цены в магазинах на выбранные товары. Так вы увидите реальный размер скидок. Продавцы используют Черную пятницу также, чтобы избавиться от "остатков" среди товаров за прошедший сезон. Самые большие скидки делают на одежду и обувь. Поэтому, летние платья, сарафаны могут стоить на 70% дешевле, осеннюю и зимнюю одежду из прошлых коллекций – на 25-40%. А вот скидки на технику, электронику и мебель наименьшие – около 15-20%.

Читайте также"Черная пятница" затянула и украинцев: журналисты узнали, на что готовы люди ради скидок (видео)

Логично в таком случае провести собственную "разведку". Товары по лучшей цене разбирают за первые два часа. Чтобы не тратить время на поиск выгодных предложений, подпишитесь на рассылки тех магазинов, в которых планируете покупки. Следовательно, вы быстро сориентируетесь, где и с чего начать шопинг.

Не забывайте, что даже в черную пятницу можно торговаться с продавцами и получить еще дополнительную скидку.

Однако будьте осторожны, ведь черная пятница богата на мошенников. Независимо от дней акций и распродаж, рационально оценивайте стоимость товара. Если на дорогой товар стоит очень большая скидка, проверьте сначала продавца. Изучайте их рейтинг и отзывы. Кроме того, безопаснее выбирать доставку курьером с оплатой наличными, либо в почтовое отделение с наложенным платежом.

"Черная пятница" стартует 23 ноября в 00:00 ночи, а продолжается распродажа до 23:59. Лучше заказывать товар как можно раньше, потому что из-за высокого спроса до конца распродажи нужных вещей может не быть.

Традиционно, для того чтобы пользователь мог ориентироваться среди этого многообразия и не пропустить ничего интересного, их соберут на специальном проекте Черная Пятница 2018 (с предварительным списком магазинов можно ознакомиться уже сейчас, он ежедневно обновляется).