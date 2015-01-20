В сети появилось видео утреннего обстрела в Донецке

В сети опубликовано видео утреннего обстрела в Донецке, во время которого погиб 1 человек, а еще 6 были ранены.

Как сообщалось ранее, во вторник в Донецке снаряд попал в остановку возле Киевского райисполкома во время раздачи технической воды.

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«Обстрел в 30 метрах пункта раздачи воды. Попадание в остановку Киевский исполком. Разрушена остановка и магазин. 6 тяжелораненых, 1 погибший», - сообщил "глава" Киевского и Куйбышевского районов Иван Приходько.