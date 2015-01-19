В Донецке cнаряд попал в детскую больницу, ранены двое врачей (фото)

В Калининском районе Донецка под артобстрел попала городская детская больница № 3, сообщает 62.ua.

Снаряды попали между вторым и третьим этажами. Еще один неразорвавшийся снаряд остался на крыше здания.

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Пострадали два медика. У одного из них контузия и разрыв барабанной перепонки, второй пострадал незначительно. Пациенты и посетители, которые находились в больнице, не пострадали. Всех больных и персонал клиники сейчас эвакуируют.