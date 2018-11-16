В Херсоне маршрутчики самовольно повысили стоимость проезда, несмотря на запрет суда

Херсонцы требуют снизить стоимость проезда в маршрутках и угрожают начать акции протеста.

В Херсоне из-за самовольного повышения частными перевозчиками стоимости проезда в маршрутках образовался транспортный коллапс.

Как сообщают местные жители в соцсетях, маршрутчики самовольно повысили цены до 8 гривень, хотя городские власти установили тариф 6 гривень, передает ТСН.

Отметим, ранее стоимость проезда составляла 4 гривни, после этого перевозчики, прикрываясь ростом цен на топливо и запчасти, подняли тариф в 6 гривень. Такое решение поддержал Исполнительный комитет горсовета. В ответ на это депутат горсовета Дмитрий Ильченко подал иск в суд, который отменил решение исполкома о повышении стоимости проезда до завершения рассмотрения дела.

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Зато на маршрутках появились бумажки с тарифом "8 гривень", если люди отказываются платить столько, их высаживают. Также местные жители жалуются, что иногда водители даже не дают сдачи с 10 гривень.

Кроме этого херсонцы уверяют, что самих маршрутных автобусов вышло на улице меньше, чем обычно. Из-за забастовки маршрутчиков пассажиры штурмуют троллейбусы, которые не могут справиться с таким количеством желающих.

В свою очередь многие автовладельцы устроили флешмоб "Подвези херсонца" и помогают людям добраться на работу или учебу, в то же время многие вынуждены идти пешком.

Возмущенные горожане требуют снизить стоимость проезда и угрожают начать акции протеста.