В Черкассах третьи сутки протестуют водители маршруток (видео)

Мэр города в ответ на акцию заговорил о ликвидации маршрутного транспорта в пользу троллейбусов.

В Черкассах маршрутчики уже третьи сутки не выходят на свои рейсы.

Они требуют повысить стоимость проезда на одну гривну - от 4 до 5 грн, говорится в сюжете ТСН.

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Мэр города в ответ на акцию заговорил о ликвидации маршрутного транспорта в пользу троллейбусов. Сегодня должны состояться очередные переговоры властей с перевозчиками.

Тем временем местные жители вынуждены на остановках долго ждать троллейбусов, а когда те наконец приезжают – то пытаются "утрамбоваться" внутрь.

Пассажиры говорят, что готовы платить больше за проезд, однако требуют улучшения качества услуг. Ведь часто транспорт обшарпанный, бывали случаи, что маршрутки во время движения вспыхивали, из них выпадали пассажиры.

Ранее УНИАН сообщал, что в Тернополе частные перевозчики после двухдневного саботажа 8 ноября снова выехали на маршруты. Такое решение они приняли после встречи с городским головой Сергеем Надалем, во время которой им был поставлен ультиматум: или они восстанавливают движение общественного транспорта, или городской совет разорвет с ними соглашения.