Возбуждено дело по факту взрыва возле отделения банка в Запорожье

12:04, 20 января 2015
Общество
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Милиция начала уголовное производство по факту взрыва неизвестного устройства возле отделения Дельта Банка в Запорожье. 

Возбуждено дело по факту взрыва в банке / фото УНИАНъ

Об этом сообщают в пресс-службе управления МВД в Запорожской области.

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В сообщении указано, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений").

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