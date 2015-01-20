Возбуждено дело по факту взрыва возле отделения банка в Запорожье
12:04, 20 января 2015Общество
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Милиция начала уголовное производство по факту взрыва неизвестного устройства возле отделения Дельта Банка в Запорожье.
Возбуждено дело по факту взрыва в банке / фото УНИАН
Об этом сообщают в пресс-службе управления МВД в Запорожской области.
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В сообщении указано, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений").
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