Возбуждено дело по факту взрыва возле отделения банка в Запорожье

Об этом сообщают в пресс-службе управления МВД в Запорожской области.

Читайте такжеНочью в Запорожье возле банка произошел взрыв (фото)

В сообщении указано, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений").