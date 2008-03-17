“Новый этап войны за наследство убитого миллионера”. Пресс-конференция в УНИАН

11-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Новый этап войны за наследство убитого миллионера”. Резонансные подробности дела об убийстве 30-летнего миллионера – новые жертвы, исчезновение 2 миллионов долларов, коррупция в правоохранительных органах. Следствие ведет мать убитого. Участники: работники адвокатской конторы “Нечаев, Перепелка и партнеры”, адвокаты Сергей Перепелица и Леонид Нечаев, которые представляют интересы матери (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) .Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.