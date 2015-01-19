В Крым продолжают курсировать «неофициальные» автобусы – СМИ

Это подтвердили диспетчеры нескольких автовокзалов, сообщает «Украинская правда».

"Крым официально закрыт, но автобусы ездят", - рассказала диспетчер автовокзала Херсона.

По ее словам, автобусы ездят в Севастополь, Симферополь, Евпаторию и на других крымских направлениях.

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В Госинспекции наземного транспорта заявили, что запрет на автобусное сообщение с Крымом никто не снимал.

"Нет, инспекция запрет не снимала. Ездить в Крым нельзя", - заявила заведующая сектором взаимодействия со СМИ Ирина Данилова.

Как известно, Украина запретила автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение с незаконно аннексированным Россией Крымом.