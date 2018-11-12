Закарпатье в ближайшее время может всколыхнуть мощное землетрясение

На Закарпатье могут быть глобальные землетрясения, отметил геофизик.

На территории Западной Украины в любое время может произойти землетрясение мощностью 8-9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.

По информации заместителя директора Института геофизики НАН Украины Александра Кендзера, Закарпатье в ближайшее время может всколыхнуть глобальное землетрясение, ведь этот регион входит в зону сейсмической активности, передает t1.ua.

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По его словам, мощные землетрясения на Закарпатье происходят каждые 100-120 лет, а последнее из них было зафиксировано в 1908 году.

"Безусловно, есть причина для волнений, потому что если мы посмотрим на карту сейсмического реагирования на территории Украины, то там показано, что на Закарпатье могут быть глобальные землетрясения. Они уже и были. Местные эффекты даже достигали 8 баллов", — сообщил геофизик.

Напомним, в последний раз землетрясение на приграничных с Румынией районах Украины произошло 28 октября этого года, незначительные колебания наблюдались в соседней стране. Правда, все обошлось без негативных последствий.