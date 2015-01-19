Из-за отмены 6 поездов украинцы не смогут даже подъехать к Крыму

"В условиях ограниченных финансовых ресурсов "Укрзализныця" вынуждена пересмотреть размеры движения, в частности изменить периодичность курсирования поездов и отменить малонаселенные и убыточные поезда", - сообщается на сайте.

Для оптимизации расходов в пассажирском секторе будут отменены шесть пар поездов, но на их маршрутах будут обеспечиваться альтернативные перевозки другими поездами дальнего следования, а также региональными и пригородными поездами. Так, отменяются следующие поезда:

- № 144/90 - 89/143 Кривой Рог/Днепропетровск - Новоалексеевка. Из Кривого Рога и Днепропетровска с 19 января, из Новоалексеевки с 20 января;

- № 28/27 Киев - Новоалексеевка. Из Киева с 19 января, из Новоалексеевки с 20 января;

- № 259/260 Николаев - Львов. Из Николаева с 19 января, из Львова с 20 января;

- № 231/232 Киев - Ивано-Франковск. Из Днепропетровска с 21 января, из Ивано-Франковска с 22 января;

- № 609/610 Харьков - Лисичанск. Из Харькова и Лисичанска с 1 февраля;

- № 749/750 Киев - Тернополь. Из Киева с 1 февраля, из Тернополя с 2 февраля.

Кроме того, начиная со второй половины января изменяется периодичность курсирования 4 пар поездов, которые будут курсировать раз в четыре дня:

- № 310/309 Одесса - Херсон. Из Одессы и Херсона с 19 января раз в четыре дня по нечетным числам (вместо через день);

- № 137/138 Черкассы - Одесса. Из Черкасс с 31 января и далее с 3 февраля по нечетным числам один раз в четыре дня, из Одессы с 1 февраля и далее с 4 февраля по четным числам один раз в четыре дня (вместо ежедневно);

- № 132/131 Хмельницкий - Херсон. Из Хмельницкого с 1 февраля раз в четыре дня по нечетным, из Херсона с 2 февраля так же, но по четным числам (вместо через день);

- № 397/398 Черкассы - Львов. Из Черкасс с 1 февраля по нечетным один раз в четыре дня, из Львова с 2 февраля по четным один раз в четыре дня (вместо ежедневно).

Читайте также«Укрзализныця» на праздники перевезла больше 165 тыс. пассажиров в скоростных поездахКроме того, через день будут курсировать две пары поездов одесского направления, которые ранее курсировали ежедневно:

- № 148/147 Одесса - Киев. Из Одессы с 1 февраля через день по нечетным числам, из Киева с 2 февраля по четным через день (вместо ежедневно);

- № 108/107 Одесса - Ужгород. Из Одессы с 2 февраля через день по четным, из Ужгорода с 3 февраля через день по нечетным числам (вместо ежедневно).

"Укрзализныця" сокращает расходы в секторе пассажирских перевозок дальнего сообщения. За 2014 год убытки от перевозок в данном сегменте увеличились по сравнению с 2013 годом почти на 1 млрд грн. и достигли 4,2 млрд грн. ...Анализ пассажиропотока тоже свидетельствует об уменьшении пользователей железнодорожным транспортом. Так, в 2014 году перевезено в дальнем сообщении 81,5 млн пассажиров, что на 33,2 % меньше, чем в 2013 году, когда было перевезено 122 млн пассажиров. При этом увеличивается стоимость горюче-смазочных материалов, электроэнергии, элементов строения пути и др.", - объясняет ведомство.

"Укрзализныця" осуществляет постоянный анализ пассажиропотока и при его увеличении в том или ином направлении размеры движения будут пересматриваться, добавляется в информации.