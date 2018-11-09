Журналистке «Грошей» угрожают физической расправой (фото)

Канал «1+1» просит зрителей приобщиться к опознанию мужчины.

Журналистка программы «Гроші» канала «1+1» Елена Кононенко долгое время занимается расследованием схем незаконной продажи человеческих органов в Украине.

В процессе погружения в эту тайную сферу она начала получать угрозы от человека, который, вероятно, является посредником в противозаконных операциях с органами. В адрес Кононенко стали поступать звонки и сообщения с оскорблениями и угрозами, в которых, в частности, злоумышленник заявляет о намерении забрать «бесплатно то, что она хотела продать».

В связи с этим журналистка уже написала заявление в полицию.

Канал «1+1» обращается ко всем зрителям с просьбой приобщиться к опознанию человека, который угрожает журналистке. Если вам известна любая информация о человеке на фото, просим сообщить ее по телефону 0444941193 или на почту grosh@groshi.1plus1.ua