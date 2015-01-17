СБУ задержала информатора боевиков, из-за которого погибли военные

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Еспресо.TV. "Задержан житель с. Каменка Донецкой области, гражданин Украины, который по собственной инициативе установил контакты с одним из диверсионных батальонов так называемой "ДНР" и предложил им свои "услуги"", - отметили в пресс-центре.

Читайте такжеВ СБУ подтвердили задержание 19-летней снайпера "Экстази", застрелившей десять военныхГлавари боевиков поручили предателю сбор сведений о передвижениях и дислокации украинских военных, участвующих в АТО на территории Тельмановского района. В частности, информатор лично передал боевикам координаты расположения подразделений ВСУ вблизи села Новоселовка. В результате артиллерийских обстрелов боевиками этих позиций в течение ноября-декабря погибли 6 военнослужащих, 15 были ранены, рассказали в СБУ.

Во время задержания у злоумышленника изъяты самодельные топографические карты с пометками расположения блокпостов, личного состава и тяжелой техники ВСУ, специальная литература по военной топографии и флаг террористической организации "ДНР".

Продолжаются оперативно-следственные действия.