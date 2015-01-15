Подозрения в терроризме и шпионаже предъявлены 41 гражданину РФ
12:24, 15 января 2015Политика
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в терроризме и шпионаже 41 гражданину Российской Федерации.
Подозрения в терроризме и шпионаже предъявлены 41 гражданину РФ / Фото УНИАН
Об этом на странице в соцсети написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
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«О подозрении в осуществлении террористической деятельности и шпионаже было сообщено 41 гражданину Российской Федерации. В нескольких случаях дело было доведено до суда»,– написал он.
В частности, 13 января Славянским городским районным судом гражданин РФ К., являющийся участником «ДНР», был признан виновным и осужден к лишению свободы сроком на 8 лет.
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