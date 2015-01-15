​Подозрения в терроризме и шпионаже предъявлены 41 гражданину РФ

Об этом на странице в соцсети написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

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«О подозрении в осуществлении террористической деятельности и шпионаже было сообщено 41 гражданину Российской Федерации. В нескольких случаях дело было доведено до суда»,– написал он.

В частности, 13 января Славянским городским районным судом гражданин РФ К., являющийся участником «ДНР», был признан виновным и осужден к лишению свободы сроком на 8 лет.