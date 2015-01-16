МИД предупредил о случаях аннулирования шенгенских виз украинцам

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа. «В связи с неоднократными случаями аннулирования гражданам Украины действительных шенгенских виз в аэропортах государств - членов ЕС и возвращения их в Украину из-за нарушения шенгенского законодательства (цель поездки не подтверждается соответствующими документами или не соответствует целям, заявленным при получении визы) следует учесть, что в Шенгене действуют 2 правила использования визы: правило первого въезда или правило самого длительного пребывания», - подчеркнули в МИД.

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В частности, в соответствии со ст. 5 Визового кодекса ЕС, виза для въезда на территорию государств - участников Шенгенского соглашения должна оформляться дипломатическим представительством или консульским учреждением того государства-члена, территория которого является основным пунктом назначения путешествия/путешествий заявителя.

Нарушение этого правила может стать причиной отказа во въезде, если лицо не предоставит доказательств, что планирует поездку в страну, которая выдавала визу. Поэтому если время пребывания в каждой стране неизвестно, нужно оформлять визу той страны, которая является первой на пути следования, разъясняют в ведомстве.

Если же лицо четко знает, в какой стране проведет больше всего времени, тогда действует правило самого длительного пребывания - необходимо оформлять визу страны, где планируется дольше всего находиться.

В этом контексте, как подчеркнули в пресс-службе, важно предоставить пограничным службам логическое и документально подтвержденное обоснование поездки. Это могут быть билеты на поезд или самолет и тому подобное.

В случае, когда визу не удалось предварительно использовать в зависимости от цели ее выдачи, и возникает необходимость путешествия в другую страну шенгенской зоны для других целей, такая виза должна быть аннулирована, а новая виза должна быть оформлена в дипломатическом представительстве страны назначения в соответствии с запланированной целью, подчеркнули в МИД.