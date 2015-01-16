Комбат про Донецкий аэропорт: Мы удерживаем позиции в новом терминале и никуда уходить не собираемся
17:21, 16 января 2015Общество
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Бой с боевиками в Донецком аэропорту продолжается.
Украинские военные держат аэропорт под контролем / Соцсети
В Донецком аэропорту продолжается бой. Об этом Громадському по телефону сообщил комбат 5-го отдельного батальона «Правого сектора» с позывным «Черный».
«Ситуация такая: они наступают, мы отбиваемся. Они пытаются нас убить, мы стараемся не дать им этого сделать и уничтожить больше их людей. Так и работаем», - отметил он.
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«Черный» подчеркнул: украинские бойцы удерживают позиции в новом терминале аэропорта и никуда оттуда уходить не собираются.
«Бой продолжается, раненые есть, точной информации о количестве мы пока не имеем», - рассказал он.
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