Комбат про Донецкий аэропорт: Мы удерживаем позиции в новом терминале и никуда уходить не собираемся

В Донецком аэропорту продолжается бой. Об этом Громадському по телефону сообщил комбат 5-го отдельного батальона «Правого сектора» с позывным «Черный».

«Ситуация такая: они наступают, мы отбиваемся. Они пытаются нас убить, мы стараемся не дать им этого сделать и уничтожить больше их людей. Так и работаем», - отметил он.

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«Черный» подчеркнул: украинские бойцы удерживают позиции в новом терминале аэропорта и никуда оттуда уходить не собираются.

«Бой продолжается, раненые есть, точной информации о количестве мы пока не имеем», - рассказал он.