Украину обязали выплатить по 11 тысяч евро каждому из пострадавших в погроме ромов в Одесской области в 2002 году

Государство должно выплатить все суммы в течение трех месяцев с даты окончательного решения суда.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинскую власть виновной в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал выплатить по 11 тыс. евро каждому из 12 пострадавших.

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Об этом говорится в решении суда, передает 112.ua. "Государство-ответчик должно заплатить в течение трех месяцев с даты окончательного решения в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции следующие суммы, подлежащие конвертации в валюту государства-ответчика по ставке, действующей на дату расчета: 11 000 евро каждому заявителю плюс любые налоги, которые могут быть начислены, в качестве компенсации морального вреда", - отмечается в нем.

Отметим, речь идет о деле "Бурля и другие против Украины". Оно касается заявления ромских семей, поданных против украинских властей из-за погрома, устроенного в 2002 году в поселке Петровка Одесской области.

Заявители утверждали, что государство несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти в худшем случае были соучастниками нападения, а в лучшем случае ничего не сделали, чтобы предотвратить противоправные действия.

ЕСПЧ единогласно постановил, что в данном деле есть нарушение ст. 8 ("Право на уважение дома") и ст. 14 ("Запрет дискриминации") Европейской конвенции о правах человека.

Суд также решил, что в отношении ряда заявителей были нарушения ст. 3 ("Запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения") Конвенции.

Суд отклонил аргументы украинского правительства о том, что власти не принимали участия в погроме. ЕСПЧ также отметил, что решение правоохранителей не защищать данную группу лиц можно трактовать как унижающее достоинство. Кроме того, по мнению суда, украинское следствие было неадекватным и характеризовалось отсутствием тщательности и независимости.

Так, суд удовлетворил требования 17 из 19 заявителей и присудил 12 потерпевшим компенсацию в размере 11 тыс. евро каждому. Еще 5 заявителям суд присудил по 9 тыс. евро компенсации. Ответственность за погром поселения ромов в Одесской области несут украинские власти.

Напомним, в сентябре 2002 года в деревне Петровка в Одесской области был убит 17-летний юноша, этнический украинец. В совершении преступления заподозрили одного из местных ромов.

Сразу же после этого селяне потребовали изгнания всех ромов из населенного пункта. Их поддержал сельсовет и поручил правоохранителям исполнить соответствующее решение.

Однако, едва ромы начали собираться, ночью в их дома нагрянули разъяренные люди - они обыскивали жилища, а затем громили. Уголовное дело по факту погрома было начато 10 сентября 2002 года, а в 2009 году было остановлено.

На данный момент пострадавшие ромы проживают в Березовском районе Одесской области.