Цыганский роман: нельзя сосчитать, но нужно интегрировать

За последние месяцы в Украине было уже несколько нападений на представителей ромской общины. В мае радикалы разгромили табор ромов в Тернополе, а в начале июня – «Национальная дружина» снесла табор на Лысой горе в Киеве. Апогеем стали громкие события 24 июня – тогда, вооружившись ножами, металлическими трубами и цепями, группа молодых людей напала на ромский табор в лесном массиве на окраине Львова. Несколько человек ромской национальности получили травмы, молодой ром, житель Закарпатской области, был убит.

Цепочка этих событий повлекла за собой немалый резонанс. Украинское общество разделилось на тех, кто заявил о поддержке подобных радикальных мер «выселения» ромских временных таборов, поскольку государство, в лице полициии, с этим ничего не делает годами. Мол, в любом регионе страны в любой момент может возникнуть стихийный цыганский табор, что чревато ростом преступности (в основном, краж и грабежей, иногда – распространения наркотиков), но на жалобы местных жителей реакции от власти – ноль. Более того, когда табор «переезжает», уборка после него происходит за деньги тех самых местных жителей – городскими службами по благоустройству и сотрудниками ЖЕКов.

Другая половина украинцев встала на сторону пострадавших ромов, объясняя оппонентам, что такими методами проблему не решить. К ним присоединилась и Европа (в которой, впрочем, с интеграцией ромов ситуация не лучше нашей), призвавшая укринскую власть должным образом отреагировать на вереницу преступлений и дискриминацию ромов. А у наc внезапно вспомнили, что «Стратегия по защите и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года» была принята еще в 2013 году.

Любопытно, что, согласно этой стратегии, государство должно было уже, как минимум, пять лет компклексно решать основные проблемы ромского населения. А это и жилищный вопрос, и отсутствие документов, и безграмотность…

Проблем много, только вот средств для их решения из госбюджета никто не выделяет. «Уже третий год мы подаем в пакете предложения от министерства в бюджетный комитет и другие о хотя бы минимальных средствах для реализации этой стратегии», - говорит директор Департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

По его словам, начиная с 2013 года, стратегия ни разу не была обеспечена финансами на центральном уровне. Но реализовывается ли она на местах благодаря децентрализации?

Сколько в Украине ромов

На самом деле, чтобы говорить о какой-либо стратегии и ее реализации, надо хотя бы сосчитать, какому количеству людей помощь государства в принципе нужна. Но подсчет граждан ромской национальности – та еще проблема. Семнадцать лет назад в Украине официально проживало 47 тысяч ромов. Такими были результаты последней всеукраинской переписи 2001 года, на которую, кстати, ссылается большинство ОГА. Ромские активисты, правда, убеждены, что сегодня численность ромского населения в стране составляет уже несколько сотен тысяч человек. Однако точной информации нет и у них. Поэтому и чиновники, и активисты оперируют приблизительными данными.

Если основываться на переписи населения семнадцатилетней давности, то наиболее густонаселенным ромами регионом Украины была Закарпатская область. В принципе, так это и сейчас. Правда, если в 2001 году здесь официально проживало 14 тысяч ромов, то сегодня их уже 48 тысяч - такие цифры приводят лечебно-профилактические учреждения Закарпатья, ссылаясь на результаты дворовых обходов медработниками.

В принципе, на Закарпатье считать граждан ромской национальности не так трудно, как в других регионах, поскольку местные ромы, в основном, проживают в компактных поселениях. Больше всего - в Ужгородском, Береговском и Мукачевском районах. Причем, их быт мало чем отличается от соседей других национальностей - жилые дома подключены к централизованному водоснабжению, газу, электричеству, кабельному телевидению и телефонной связи.

А вот еще один лидер по численности ромского населения образца 2001 года – Донецкая область (тогда в ней проживало больше 4 тыс ромов), сегодня похвастаться социализацией этой категории населения не может. В Донецкой ОГА не владеют информацией, увеличивалось ли количество местных ромов до войны и как на них повлияли боевые действия. Но отмечают, что местами их компактного проживания остаются города Бахмут, Мариуполь, Славянск и Торецк. К слову, в Луганской области до начала российской агрессии ромы, в основном, проживали в Луганске, Антраците, Краснодоне и Лугутино. Сейчас это – неподконтрольные Украине территории.

Компактными поселениями ромов может похвастаться и Черниговская область – село Алешинское в Городнянском районе и село Новые Яриловичи в Репкинском районе. В регионе насчитывается около 4 тысяч ромов, только в Чернигове зарегистрировано более ста семей.

В Волынской области проживают около 1,5 тысяч человек ромской национальности. Зачастую, они арендуют или приобретают здесь дома, или подселяются к своим знакомым. Но говорить о каком-то особом месте или населенном пункте компактного поселения ромов, по примеру Закарпатья, здесь не приходится.

В Ровенской и Кировоградской областях, где нет и пары сотен ромов, мест компактного проживания для них тоже нет. Аналогично, ромские поселения отсутствуют в Полтавской и Николаевской областях. Несмотря на том, что на Полтавщине живет 5-7 тысяч ромов, а в Николаевской области – где-то 1,5 тысячи.

В Ивано-Франковской области ромов тоже очень мало - 207 человек. Но они – вполне интегрируются в общество. К примеру, подают запросы на выделение земельных участвов для строительства собственного жилья. «На отдельные запросы граждан ромского национального меньшинства… в 2017 году предоставлено в собственность шесть земельных участков площадью 0,7268 га для строительства жилого дома в Долинском районе Ивано-Франковской области», - сообщили в местной ОГА.

На территории Хмельницкой области ориентировочно проживает чуть больше тысячи человек ромской национальности. Немногие из них стоят на квартирном учете городских советов. К примеру, в обласном центре таких семь семей, причем пять из них – в льготной очереди, как многодетные.

Из Херсонской области компактного поселения ромов нет. Да и никто из ромов к месным властям для решения жилищного вопроса ни разу не обращался.

Люди без паспорта

На самом деле, подсчитать граждан ромской национальности и, в дальнейшем, интегрировать их в украинское общество, нужно, начиная с выдачи им документов. Однако, на сегодня, большинство ромов таковых не имеют. Так, по информации Государственной миграционной службы Украины, в 2016 году паспорта получили 1 607 человек ромской национальности, в 2017 году – 3 222 человека, а в первом полугодии текущего года – уже 1 903.

По словам заместителя директора Департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины Елена Палиенко, больше всего паспортов в этом году получили ромы в Закарпатской области - 1151 человек, в Одесской - 227, Харьковской - 62, Донецкой - 79, Днепропетровской - 71, Николаевской - 49, Волынской - 42, других областях - до 20 человек.

Хотя сдвиги в получении паспортов ромами, в принципе, имеются, глобально проблемы это не решает. Причин здесь несколько.

Во-первых, чтобы получить паспорт гражданина Украины, необходимо свидетельство о рождении человека. Но этого документа в ромских семьях, зачастую, нет (кто-то потерял, а кто-то и не старался получить). Елена Палиенко отмечает, что сейчас ГМС и Минюст работают над тем, чтобы наладить обмен реестрами. Это позволило бы быстрее восстанавливать те свидетельства о рождении, которые были утеряны.

Что же касается получения таких документов, то во всех регионах Украины с ромским населением ведут разъяснительную работу о необходимости регистрации факта рождения. К примеру, в Житомире всем женщинам, которые рожают детей в медицинском учреждении, предоставляется «Медицинское свидетельство о рождении». А если женщина рожала вне медицинского учреждения, то выдается справка о рождении ребенка по решению соответствующей комиссии при управлении здравоохранения облгосадминистрации.

Правда, работает эта система пока из рук вон плохо. Если судить по той же Житомирской области, то в этом году всего десять ромских детей получили свидетельство о рождении.

Во-вторых, чтобы получить хотя бы свидетельство, нужно регистрироваться. С 2010 года ромы в Украине имеют право регистрировать свое место проживания в соцучреждениях и получать соответствующие свидетельства, являющиеся основанием для получения паспорта Украины. Но делать это ромы не спешат. Таким образом, по словам Палиенко, в местах массового поселения ромов вопрос документирования кое-как решается, а «где выездные их поселения, лагеря, то там они не имеют регистрации места жительства».

Сотрудник ГМС отмечает, что для решения этой проблемы разработан законопроект о признании лицом без гражданства. В будущем это позволит таким лицам получать нужные документы и вид на жительство, при условии проживания на территории Украины в этом статусе более 2 лет. Но, опять же, до этого кто-то как-то должен сосчитать таких «людей без гражданства».

И отсюда, в-третьих, определенная часть ромского населения попросту не заинтересована иметь вообще какие-либо документы. Это те, кто давно занимается в Украине противоправной деятельностью. И вряд ли их можно как-то заставить изменить свою позицию. Ведь, когда нет паспорта – у правоохранитеям сложнее привлечь к ответственности. Соответственно, если полицейские задерживают рома без документов – его отпускают.

Такая практика ни для кого не новость, и это признают сами ромы. «Часть общины, кто совершает преступления, выступают против паспортизации, социализации. Они считают себя свободными, словно птицы. Вот с ними надо жестче. Какие-то преграды ставить, возможно, связанные с невыездом», – рассуждает старейшина ромской общины Украины Георгий Чурон.

Чурон убежден: паспортизация снизит уровень преступности среди ромского народа. Еще один превентивный механизм против преступности, по его мнению, возможность легально работать.

Проблемное трудоустройство

Но и здесь не все так просто. Если судить по информации, которую УНИАН получил во всех ОГА, в каждом из регионов Украины, так или иначе, государство проводит профориентационную работу. Это и «дни открытых дверей» на предприятиях, ярмарки вакансий, презентации проффесий и т.д. Но объективно оценить «плоды» такой работы довольно сложно.

К примеру, по данным Закарпатской ОГА, подобные мероприятия посещают от нескольких десятков до нескольких сотен ромов. А вот трудоустраиваются ли они после этого – вопрос. Такую статистику никто не ведет. В местной службе занятости отмечают, что в прошлом году после одного из профориентационных семинаров, семь ромов устроились на работу на предприятие по производству стройматериалов. Но продолжают ли они работать там сегодня – информации нет.

В то же время, по словам ромских активистов, службы занятости помогают ромам только формально. «К примеру, наших женщин отправляли носить металл. Работодатели над такими работницами смеются, ведь женщины физически не могут выполнять такую работу. А в центре занятости после этого ставят «галочку» о том, что человек не подошел по каким-то параметрам», - рассказывает ромская активистка из Чернигова Марина Казанская.

Второй проблемный момент – легальное трудоустройство часто не выгодно самим работодателям. Поэтому не удивительно, что, по неофициальной информации, на Николаевщине ромы, например, приезжают на «сезонные работы» на местные мусорные полигоны – сотрировать мусор. Живут временным табором прямо на свалке. А, с наступлением холодов, разъезжаются тратить заработанное в места компактного поселения в другие области страны.

Помощь на бумаге и в реальности

Конечно, если обращаться к официальным источникам – в местные органы власти, все ОГА отчитываются, что: регулярно проводят разъяснительные работы среди ромов о работе медучреждений и здоровому образу жизни, но по факту выезды бригад врачей для проведения медосмотров в ромские поселения проводятся только в двух-трех областях; распространяют памятки и листовки по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании, будто люди, не умеющие даже читать (о безграмотности говорят даже ромские старейшины, но об этом ниже), сумеют воспользоваться этой информацией; помогают в оформлении социальной помощи (но только тем, у кого имеются документы); помогают улучшить жилищно-бытовые условия (ромы могут брать долгосрочные льготные кредиты или участвовать в жилищных программах, но для этого нужно иметь документы и официально работать); занимаются беспризорными детьми (правда, в результате сотен рейдов в каждой области, где-то беспризорников ромской национальности не выявляют вообще) и даже лишают нерадивых родителей родительской опеки (за прошлый год, к примеру в Кировоградской области в учреждения семейной формы воспитания было устроено семеро ромских детей, а в Полтавской – 32 ребенка, которые сейчас воспитываются сегодня в приемных семьях, детских домах семейного типа и под опекой, а трое - в интернатном заведении).

А вот в чем в вопросе интеграции ромского населения реально преуспели в некоторых регионах, так это в теме образования. Так, в Закарпатской области дети ромов учатся в 149 школах. Причем, в регионе насчитывается восемь школ, где учатся только ромы, и пятнадцать, где ромские дети составляют приблизительно половину учащихся. Впрочем, здесь отмечают, что часто ромы на Закарпатье занывают себя венграми, украинцами или румынами – «в зависимости от того, на каком языке разговаривают». Поэтому приведенные цифры, что называется, можно считать трактовкой «на глаз».

Постепенно растет количество ромских детей и в школах житомирской области – чуть больше двух сотен человек посещают общеобразовательные учреждения. Однако, по информации Житомиской ОГА, четверть из тех, кто ходит в школу, в результате, ее не заканчивают.

Видимо, поэтому в профтехучиличах или ВУЗах ромов можно посчитать на пальцах. К примеру, в Харьковской области только сорок человек ромской национальности получают профессионально-техническое образование и лишь семь – высшее. А в Николаевской области первых три десятка человек, вторых – девять.

«К сожалению, не все ромы до конца могут получать образование. И одно из главных предложений в сфере образования: добиться на уровне правительства, чтобы, как минимум, один ребенок из многодетной цыганской семьи имел квоту для бесплатной учебы в ВУЗе, вне конкурса», - говорит глава «Ассамблеи национальностей Украины» Ровшан Тагиев.

По его мнению, обучение ромов из многодетных семей по квотам в ВУЗах создаст стимул для других представителей общины получать образование. Ведь, эти дети будут примером для подражания своих младших братьев и сестер.

Кстати, способствовать интеграции ромов через образование готовы и в Совете старейшин ромов. По словам старейшины ромской общины Украины Георгия Чурона, Сответ готов вести статистику, «сколько детей пошло и закончило школу, кто поступил в институт».

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Больше месяца в Украине проводились встречи, пресс-конференции и круглые столы, так или иначе посвященные ромской тематике. Да, действительно, после них создавалось впечатление, что ромы готовы интегрироваться в украинское общество. «Ромский народ тяжелый. Он всю жизнь кочевал. Отношение к нему в обществе было неважное – и это все приглушило развитие. Сейчас пришло время развиваться. С помощью властей входить в коллею украинского общества», – отметил, к примеру, старейшина ромской общины Украины Георгий Чурон.

Со своей стороны, Украина готова менять национальную стратегию интеграции ромского населения, поскольку признает, что нынешний документ не выполняется. «Нужно подумать об обновлении самой стратегии: расставить приоритеты, прописать временные рамки выполнения этой стратегии», – говорит представитель Омбудсмена по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга.

«Надо сделать акцент на региональном аспекте, ведь в каждом регионе проблемы, связанные с цыганскими общинами, очень отличаются, и для каждой области региональная стратегия должна быть отдельная», - убежден директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Главное теперь, чтобы фактические изменения начались, и все эти разговоры привели к конструктивному воплощению планов интеграции, а не затихли до очередной «бури».

Ирина Шевченко