Смерть активистки Гандзюк: полиция проводит необходимые следственные действия

Президент призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.

Полиция проводит необходимые следственные действия в связи со смертью чиновницы Херсонского городского совета, общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице полиции Киева в социальной сети Facebook со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко.

«Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия», - отметил он.

Читайте такжеУмерла херсонская активистка Гандзюк

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк после длительного лечения скончалась.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.