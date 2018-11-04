СМИ назвали предварительную причину смерти активистки Гандзюк

Херсонская активистка умерла в больнице в возрасте 33 лет.

Известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк, на которую в июле было совершено покушение, умерла в больнице в возрасте 33 лет.

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По предварительным данным источников InfoResist, у нее оборвался тромб.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По подозрению в совершении покушения были задержаны пять человек. По данным полиции, руководил ими 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.