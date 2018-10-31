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Хэллоуин 2018: самые актуальные образы этого года

10:55, 31 октября 2018
Общество
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31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин / фото УНИАН

Каждый год фанаты самого страшного праздника в году ломают голову над тем, какой выбрать гримм на Хеллоуин, чтоб выделиться из толпы и запомниться окружающим.

УНИАН создал подборку самых жутких и акуальных образов 2018 года.

Часто идеи образа на Хэллоуин можно посмотреть в кино. Если пару лет назад после выхода фильма "Отряд самоубийц" 31 октября улицы всего мира заполонили Харли Квин и Джокеры, то в этом году тренд задает марвеловский герой Веном.

instagram.com/ryabinina_yana_
instagram.com/lailawoodbin

Также уже не первый год на волне популярности сюрреалистичные образы и визуальные иллюзии.

После выхода в прошлом году ремейка фильма "Оно" на пике популярности остается образ жуткого клоуна. 

nstagram.com/velvetmidnite

Ну и конечно же вечная классика, которая во все времена не теряет своей актуальности, - зомби, демоны, ведьмы и прочая нечисть.

Как сообщал УНИАН, 27 октября, в честь праздника Хэллоуин в Киеве проходил традиционный "Парад зомби".

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Теги: #Хеллоуин