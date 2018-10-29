Харьковские врачи рассказали о состоянии здоровья Зайцевой

Спецкомиссия областного Управления здравоохранения пришла к выводу, что Зайцева здорова.

Специалисты осмотрели подозреваемую в смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву и провели дополнительные обследования.

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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации (ОГА). "По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - сообщил о выводах комиссии начальник Управления здравоохранения ОГА Богдан Федак.

Он отметил, что комиссию создали по обращению заведующего медчасти №27 филиала ЦОЗ ГУИС в Харьковской и Луганской областях. Елену Зайцеву 22 октября осмотрели областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.

«Патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружено», - отметил Федак.

Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала правоохранителям.