Кровавое ДТП в Харькове: у Зайцевой говорят, что она не может выйти в зал суда - было "два приступа"

По словам конвойных, Зайцеву доставили в здание Киевского районного суда Харькова.

Очередное заседание по деле о ДТП на улице Сумской в Харькове оказалось под угрозой срыва. Одна из подозреваемых, водитель Lexus Елена Зайцева, "не может" зайти в зал.

"Зайцева конвоем в суд доставлена, но, как сообщил конвой, она не может выйти в зал в связи с плохим самочувствием", - сообщил, открыв заседание 16 октября, Виктор Попрас. Конвойные сказали, что "у Зайцевой ноги не идут", передает KHARKIV Today.

Ее адвокат просит перенести заседание. По словам Юлии Козырь, у Зайцевой утром произошло "два приступа" в следственном изоляторе.

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"Сегодня ее посещала бригада скорой помощи. На данный момент у нас нет справки или диагноза. Стороне защиты не предоставляют такую информацию. Без госпитализации и надлежащего медицинской помощи мы вообще не сможем рассматривать дело. Поэтому прошу отложить дело", - заявила адвокат.

Сегодня, за день до годовщины трагедии, на заседание суда пришли родители Оксаны и Дианы Берченко. Они уверены, что Зайцева пытается затянуть процесс.

"Это просто клоунада. На прошлом заседании адвокат Зайцевой зачитала список ее заболеваний. А как при таком количестве справок ее могли допустить до получения водительских прав?" - недоумевает Игорь Берченко.

Адвокат потерпевшей стороны Лариса Матвеева выразила протест против переноса заседания и потребовала, чтобы в зал суда вызвали "скорую" для получения оперативной информации о состоянии обвиняемой Зайцевой. Судья объявил перерыв до приезда "скорой" помощи.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.