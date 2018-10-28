Нардеп Арьев встретил на Дискотеке восьмидесятых «пионеров» и пожаловался на них в полицию (видео)

По словам депутата, люди в красных галстуках вели себя как типичные советские люди.

Народный депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев посетил концерт-фестиваль "Дискотека 80-х" и вызвал на место полицию из-за находившихся там людей в пионерских галстуках.

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Об этом сам Арьев сообщил в Facebook. По его словам, он пошел на мероприятие в Палац Спорта вместе с супругой.

«Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли, сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?», – написал депутат.

По его словам, люди сняли красные вещи, когда на место прибыли правоохранители. По данному факту Арьев написал заявление в полицию.

«Полконцерта испорчено, но мы не жалеем», – заключил он.

Напомним, в мае глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отмечал, что работа по избавлению Украины от символов коммунистического тоталитарного прошлого почти завершена.