Вятрович: избавление Украины от символов коммунистического прошлого почти завершено

В рамках декоммунизации был переименованы 987 населенных пунктов и демонтированы почти 2,5 тыс. памятников.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отмечает, что работа по избавлению Украины от символов коммунистического тоталитарного прошлого почти завершена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Вятрович выразил мнение, что неотъемлемым элементом реформ в стране должны быть и те, которые связаны с политикой памяти. «Опыт других посткоммунистических стран Восточной Европы показывает, что без преодоления наследия тоталитарного прошлого другие реформы не работают», - сказал он.

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Говоря о политике декоммунизации, председатель УИНП отметил, что в настоящее время «можно говорить о том, что в контексте избавления Украины от символов коммунистического тоталитарного прошлого работа почти завершена».

«К сожалению, вынужден всегда говорить «почти», в частности, из-за Киева. Потому что в Киеве до сих пор возвышаются памятники Щорсу, в Киеве до сих пор есть на монументе Родины-матери советский герб, который должен быть убран. В Киеве до сих пор продолжается еще обсуждение о каких топонимах, которые должны быть переименованы», - сказал Вятрович.

Он напомнил, что всего в рамках политики декоммунизации в Украине было переименовано 987 населенных пунктов, 52 тыс. топонимов в населенных пунктах, а также демонтировано почти 2,5 тыс. памятников, из которых более 1,5 тыс. - это памятники Ленину.

«Украина была, наверное, наиболее ленинизированной страной на карте мира по количеству Ленинов на квадратный метр. Потому что больше памятников Ленину было только на территории России, но очевидно, что площадь России в десятки раз больше, чем Украины», - отметил председатель Украинского института национальной памяти.

Вятрович также высказал мнение, что декоммунизация - это, в первую очередь, ментальное переосмысление того, чем было коммунистическое прошлое. «В этом контексте работы еще много», - добавил он.

Как известно, декоммунизация в Украине началась с мая 2015 года.