Кровавое ДТП в Харькове: врачи дали четкий ответ о здоровье Зайцевой

Комиссия не выявила у Зайцевой никаких патологий.

Комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований главной фигурантки кровавого ДТП в Харькове Елены Зайцевой, не выявила у нее никаких патологий.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - сообщил о выводах комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

Осмотр и обследование Елены Зайцевой проводили 22 октября следующие специалисты: областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностики.

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«Патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружены», - отметил Богдан Федак.

Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала в правоохранительные органы.

Напомним, что у Зайцевой жалуются, что их подзащитная плохо себя чувствует.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, проводивший осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.

Напомним, Киевский районный суд Харькова переносил на 24 октября слушания по делу о смертельном ДТП на улице Сумской из-за заявления обвиняемой Елены Зайцевой о плохом самочувствии.